Президент Азербайджана заложил фундамент поселка Горчу в Лачинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в церемонии закладки фундамента поселка Горчу Лачинского района, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

Спецпредставитель президента по Лачинскому району Масим Мамедов проинформировал Алиева о предстоящей работе в поселке.

Площадь поселка составит 300 га. На первом этапе работы охватят территорию в 142,54 га.

В целом, в поселке на первом этапе планируется построить 366 индивидуальных дома, каждый из которых будет иметь дворовую территорию в 700 кв.м. В перспективе в поселке планируется строительство жилого квартала, включающего 39 четырехэтажных жилых дома.

Здесь будут построены на первом этапе также школа на 264 ученических места, детский сад на 140 мест. В перспективе планируется строительство еще одной школы на 864 ученика и детсада на 280 мест.

Р.Ахмедов