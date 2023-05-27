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Внешняя политика 27.05.2023 23:56

Макрон рассчитывает 1 июня в Кишиневе продолжить обмен мнениями с Алиевым по ситуации на Южном Кавказе

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 1 июня в Кишиневе позволит продолжить обмен мнениями о ситуации на Южном Кавказе и поддержать мирные переговоры между Баку и Ереваном.

«Я рад вновь встретиться с Вами на втором саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня, что позволит нам продолжить обмен мнениями о вызовах, с которыми столкнулись Кавказ и наш континент. Надеюсь, что, как и в Праге, этот саммит также даст нам возможность поддержать переговоры между Азербайджаном и Арменией», - написал Макрон в поздравлении Алиеву по случаю Дня Независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая.

Макрон в своем послании отметил, что за последние 30 лет и с момента установления дипломатических отношений Франция и Азербайджан наладили прочные отношения, основанные на партнерстве в экономической, университетской и образовательной сферах.

«Визит министра по делам Европы и иностранных дел Катрин Колонны в Баку 26-27 апреля позволил увидеть наше общее стремление к развитию двусторонних отношений, и это меня радует. Это также позволило напомнить об обязательстве Франции во имя справедливого и устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, который необходим для стабильности и благополучия всего региона», - подчеркнул Макрон.

Текст поздравления опубликован на сайте азербайджанского лидера в субботу.

Как сообщалось ранее, в Кишиневе 1 июня состоится встреча с участием лидеров Азербайджана, Армении, Франции, Германии и президента Евросовета.

Р.Ахмедов

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Тэги: МАКРОН, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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