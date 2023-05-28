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Карабах 28.05.2023 00:09

В агропромышленном парке Лачина будут функционировать около 50 предприятий

В агропромышленном парке в городе Лачин будут функционировать 46 предприятий, 80% из них начнут действовать до конца лета.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу ознакомился с работой, проделанной в агропромышленном парке в городе Лачин.

Гендиректор директор ООО «Бакы Абадлыг Хидмети» Буньяд Гасымов проинформировал главу государства о проделанной работе.

В настоящее время в городе Лачин продолжается работа, направленная на создание производственных, обслуживающих и учебных предприятий, повышение занятости. На предприятиях работой будут обеспечены 1169 человек. Предприятия будут функционировать в пищевой, промышленной, творческой, текстильной, учебной, туристической и обслуживающей сферах. На уже действующих 7 предприятиях работой обеспечены 226 жителей Лачина.

В агропромышленном парке будут функционировать в общей сложности 46 предприятий. Ожидается, что 80% из них приступят к работе до конца лета нынешнего года. Здесь планируется создать как крупную, так и небольшую мебельные фабрики, предприятие, предприятия рыбного хозяйства, пищевой промышленности, легкой промышленности, экологически чистой переработки, научно-практический центр по мелкому рогатому скоту.

С июня начнет функционировать фабрика по выпуску керамической продукции.

Кроме того, планируются открытие киностудии, текстильной, обувной фабрик, организация краткосрочных курсов по различным направлениям.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЛАЧИН, ПАРК, ПРЕДПРИЯТИЯ

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