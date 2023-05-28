В агропромышленном парке Лачина будут функционировать около 50 предприятий

В агропромышленном парке в городе Лачин будут функционировать 46 предприятий, 80% из них начнут действовать до конца лета.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу ознакомился с работой, проделанной в агропромышленном парке в городе Лачин.
Гендиректор директор ООО «Бакы Абадлыг Хидмети» Буньяд Гасымов проинформировал главу государства о проделанной работе.
В настоящее время в городе Лачин продолжается работа, направленная на создание производственных, обслуживающих и учебных предприятий, повышение занятости. На предприятиях работой будут обеспечены 1169 человек. Предприятия будут функционировать в пищевой, промышленной, творческой, текстильной, учебной, туристической и обслуживающей сферах. На уже действующих 7 предприятиях работой обеспечены 226 жителей Лачина.
В агропромышленном парке будут функционировать в общей сложности 46 предприятий. Ожидается, что 80% из них приступят к работе до конца лета нынешнего года. Здесь планируется создать как крупную, так и небольшую мебельные фабрики, предприятие, предприятия рыбного хозяйства, пищевой промышленности, легкой промышленности, экологически чистой переработки, научно-практический центр по мелкому рогатому скоту.
С июня начнет функционировать фабрика по выпуску керамической продукции.
Кроме того, планируются открытие киностудии, текстильной, обувной фабрик, организация краткосрочных курсов по различным направлениям.
Р.Ахмедов
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