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Внешняя политика 28.05.2023 13:48

США рассчитывают на углубление сотрудничества с Азербайджаном в ближайшие годы - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что рассчитывает на углубление отношений между Вашингтоном и Баку в ближайшие годы.

"От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю азербайджанский народ с Днем Независимости. Мы ценим наше продолжающееся сотрудничество с Азербайджаном для продвижения наших общих двусторонних приоритетов", - отмечается в тексте поздравления Блинкена.

Блинкен в своем поздравлении отметил, что США 31 год сотрудничают с Азербайджаном для построения прочного партнерства, основанного на общих интересах безопасности, энергетического сотрудничества и экономического роста.

"Я подтверждаю поддержку Соединенными Штатами независимости и суверенитета Азербайджана и рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений в ближайшие годы. США также надеются на продолжение сотрудничества и взаимодействия, чтобы помочь Азербайджану и региону обеспечить устойчивый мир. Мы полностью привержены этой цели, которая приведет к лучшему будущему для всех жителей Южного Кавказа", - подчеркнул Блинкен в своем поздравлении, которое опубликовано на сайте Госдепа.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ОТНОШЕНИЯ


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