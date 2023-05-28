США рассчитывают на углубление сотрудничества с Азербайджаном в ближайшие годы - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что рассчитывает на углубление отношений между Вашингтоном и Баку в ближайшие годы.
"От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю азербайджанский народ с Днем Независимости. Мы ценим наше продолжающееся сотрудничество с Азербайджаном для продвижения наших общих двусторонних приоритетов", - отмечается в тексте поздравления Блинкена.
Блинкен в своем поздравлении отметил, что США 31 год сотрудничают с Азербайджаном для построения прочного партнерства, основанного на общих интересах безопасности, энергетического сотрудничества и экономического роста.
"Я подтверждаю поддержку Соединенными Штатами независимости и суверенитета Азербайджана и рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений в ближайшие годы. США также надеются на продолжение сотрудничества и взаимодействия, чтобы помочь Азербайджану и региону обеспечить устойчивый мир. Мы полностью привержены этой цели, которая приведет к лучшему будущему для всех жителей Южного Кавказа", - подчеркнул Блинкен в своем поздравлении, которое опубликовано на сайте Госдепа.
А.Азизов
Выплата компенсации по застрахованным вкладам в Gunay Bank начнется 19 июня
Delta Air Lines остается самым дорогим авиабрендов мира 5-й год - Brand Finance
АЖД предпринимают меры для расширения БТК с целью привлечения большего количества грузов в Средний коридор
Суд в Азербайджане арестовал двух армянских диверсантов
В Азербайджане за 24 часа выявили 9 случаев COVID-19
В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту попытки диверсионного проникновения ВС Армении, двое армянских диверсантов задержаны в качестве подозреваемых
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Эрдоган поблагодарил граждан Турции, проголосовавших за него
Подоляк заявил, что выпущенный однажды «Шахед» обязательно найдет путь к своему производителю
Эрдоган побеждает с 53% голосов на выборах президента Турции - предварительные результаты
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС