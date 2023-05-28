Международное сообщество полностью согласно с позицией Азербайджана по Карабаху - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что международные организации в последнее время фактически полностью согласились с позицией Баку по вопросу Карабаха.
"В последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией (относительно Карабаха - ИФ-Аз). Я вижу это во время различных встреч. Почему они согласились? Потому что мы правы и потому что мы не отклоняемся от своей позиции. Именно поэтому сегодня никто не говорит ни о "независимости" (Карабаха - ИФ), ни об автономии, ни о чем-то другом. Последние меседжи, которые нам направляются - а какой будет судьба "руководства" там? Получат они амнистию или нет? Я же отвечаю, что в этом надо разобраться", - сказал Алиев в воскресенье на встрече с жителями Лачинского района.
Алиев также озвучил ряд требований к карабахским сепаратистам. "Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть все возможности для проведения любой операции в этом регионе (Карабах - ИФ-Аз). Поэтому "парламент" должен быть распущен, элемент, именующий себя "президентом", должен сдаться, все "министры", "депутаты" и прочие должны покинуть свои посты. Лишь в таком случае им могут быть сделаны поблажки. Лишь в таком случае может идти речь о какой-либо амнистии", - отметил он.
Президент Азербайджана добавил: "Книга "Миацума" закрыта, вопрос сепаратизма (в Карабахе - ИФ-Аз) закрыт. Мечта о "независимости" последовала за статусом. Мы уже отправили статус в нужное место во время Второй Карабахской войны".
По словам президента, у карабахских армян есть лишь один вариант - подчиниться законам Азербайджана, быть лояльным и нормальным гражданином Азербайджана, "выбросить на помойку свои фальшивые государственные атрибуты и распустить "парламент"".
Алиев отметил, что Азербайджан после установки погранично-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе (на Лачинской дороге - ИФ-Аз) полностью контролирует эту дорогу. "Наша территориальная целостность и без того была восстановлена в результате Второй Карабахской войны. Но погранично-пропускной пункт являлся последней точкой, откуда осуществлялось бесконтрольное движение из Армении в Карабахский регион Азербайджана и обратно. Движение есть и сегодня, но оно находится под полным контролем", - сказал президент Азербайджана.
А.Азизов
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