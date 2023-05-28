Алиев: третьего предложения не будет...

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что представители армянского меньшинства, проживающие в Карабахе, дважды отказались от диалога в Баку, третьего предложения уже не будет.
"Мой представитель поехал и провел с ними (представителями армянского меньшинства, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана - ИФ-Аз) первую встречу (1 марта 2023 года - ИФ-Аз), после чего мы пригласили их в Баку для диалога (по вопросам реинтеграции в азербайджанское общество - ИФ). Они отказались. После этого мы пригласили их в Баку во второй раз. От него они тоже отказались. Третьего приглашения не будет. Либо они сами придут с опущенными головами, либо теперь события будет развиваться по-другому", - сказал Алиев в воскресенье на встрече с жителями Лачинского района.
Глава государства отметил, что они (карабахские сепаратисты) могут получить амнистию только в том случае, если добровольно сложат все свои псевдо-должности и обратятся для получения гражданства Азербайджана.
"И то, мы посмотрим Мое слово окончательное, это знают все, и в Азербайджане, и в мире, в том числе и в Армении. Мы делаем то, что говорим. Ни одного нашего слова, как говорится, в воздухе не повисло, и это слово не повиснет в воздухе. Если я говорю, что можно рассмотреть амнистию, они не должны упускать эту возможность. Они упустили много возможностей, и каждый раз, как говорится, нам приходилось бить их по голове, чтобы привести их в чувства", - сказал Алиев.
В.Алиев
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