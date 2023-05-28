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Внешняя политика 28.05.2023 18:07

Президент Израиля 30-31 мая посетит Баку для укрепления стратегических связей с Азербайджаном

Президент Израиля Ицхак Герцог 30 мая отправится с двухдневным визитом в Азербайджан.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на The Jerusalem Post, визит Герцога "призван укрепить стратегические связи Израиля с Азербайджаном".

Герцог в Баку проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также примет участие в специальном мероприятии, посвященном 75-летию независимости Израиля.

Ожидается, что в ходе визита Израиль и Азербайджан подпишут соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения.

Герцог также встретятся с членами еврейской общины Азербайджана, отмечает издание.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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