Президент Израиля 30-31 мая посетит Баку для укрепления стратегических связей с Азербайджаном

Президент Израиля Ицхак Герцог 30 мая отправится с двухдневным визитом в Азербайджан. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на The Jerusalem Post, визит Герцога "призван укрепить стратегические связи Израиля с Азербайджаном". Герцог в Баку проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также примет участие в специальном мероприятии, посвященном 75-летию независимости Израиля. Ожидается, что в ходе визита Израиль и Азербайджан подпишут соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения. Герцог также встретятся с членами еврейской общины Азербайджана, отмечает издание. Р.Ахмедов

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