Эрдоган побеждает с 53% голосов на выборах президента Турции - предварительные результаты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает 53,70% голосов на выборах главы государства, свидетельствуют результаты после обработки более 79% бюллетеней.
Его оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу пока что получает 46,30% голосов.
По данным турецких СМИ явка избирателей составила 84,7%.
В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.
Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.
В.Алиев
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