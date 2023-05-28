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Регион 28.05.2023 19:54

Эрдоган побеждает с 53% голосов на выборах президента Турции - предварительные результаты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает 53,70% голосов на выборах главы государства, свидетельствуют результаты после обработки более 79% бюллетеней.

Его оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу пока что получает 46,30% голосов.

По данным турецких СМИ явка избирателей составила 84,7%.

В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ЭРДОГАН


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