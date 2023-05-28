Подоляк заявил, что выпущенный однажды «Шахед» обязательно найдет путь к своему производителю

Сегодняшний Иран олицетворяет террористический режим, представляющий угрозу для Европы и Ближнего Востока, а также является союзником РФ в войне против Украины, отмечает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Тегеран стал ключевым союзником Москвы в этой войне, сознательно снабжая ее оружием для атак по гражданским городам. Сегодняшняя ночная атака на Киев более полусотни "Шахедов" – в День города – очередное красноречивое подтверждение этой истины. Говоря на юридическом языке: Иран делает это с прямым умыслом и осознавая последствия своих действий. А последствия обязательно будут", - написал Подоляк в Твиттере в воскресенье.
По его словам, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о введении санкций в отношении Ирана на 50 лет.
"Украина и дальше будет продолжать называть вещи своими именами. Официальному Тегерану сегодня хочу напомнить базовые законы бытия, в частности закон бумеранга. Пусть вас не смущает иллюзия географической удаленности или ложное понимание приоритетов Украины сегодня. Выпущенный однажды "Шахед" обязательно найдет путь к своему производителю", - добавил Подоляк.
Зеленский внес 27 мая на рассмотрение Верховной Рады законопроект №9333 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран".
Согласно законопроекту, санкции к Ирану предлагается применить на 50 лет.
В.Алиев
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