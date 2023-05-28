Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, пригласил его посетить с визитом Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора в воскресенье поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции.
Как сообщает пресс-служба азербайджанского лидера, Алиев в ходе разговора выразил уверенность, что Турция под руководством Эрдогана в ближайшие годы продолжит всестороннее развитие.
Алиев также пожелал Эрдогану новых успехов на благо Турции и пригласил его посетить с визитом Азербайджан
Эрдоган, в свою очередь, выразил признательность Алиеву за поздравления и пожелания. Он также поздравил Алиева с Днем Независимости Азербайджана.
«Президенты в ходе разговора также обсудили вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества между двумя странами», - подчеркивает пресс-служба президента Азербайджана.
Р.Ахмедов
Выплата компенсации по застрахованным вкладам в Gunay Bank начнется 19 июня
Delta Air Lines остается самым дорогим авиабрендов мира 5-й год - Brand Finance
АЖД предпринимают меры для расширения БТК с целью привлечения большего количества грузов в Средний коридор
Суд в Азербайджане арестовал двух армянских диверсантов
В Азербайджане за 24 часа выявили 9 случаев COVID-19
В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту попытки диверсионного проникновения ВС Армении, двое армянских диверсантов задержаны в качестве подозреваемых
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Эрдоган поблагодарил граждан Турции, проголосовавших за него
Подоляк заявил, что выпущенный однажды «Шахед» обязательно найдет путь к своему производителю
Эрдоган побеждает с 53% голосов на выборах президента Турции - предварительные результаты
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС