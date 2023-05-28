Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, пригласил его посетить с визитом Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора в воскресенье поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского лидера, Алиев в ходе разговора выразил уверенность, что Турция под руководством Эрдогана в ближайшие годы продолжит всестороннее развитие.

Алиев также пожелал Эрдогану новых успехов на благо Турции и пригласил его посетить с визитом Азербайджан

Эрдоган, в свою очередь, выразил признательность Алиеву за поздравления и пожелания. Он также поздравил Алиева с Днем Независимости Азербайджана.

«Президенты в ходе разговора также обсудили вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества между двумя странами», - подчеркивает пресс-служба президента Азербайджана.

Р.Ахмедов