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Внешняя политика 28.05.2023 21:30

Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, пригласил его посетить с визитом Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора в воскресенье поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского лидера, Алиев в ходе разговора выразил уверенность, что Турция под руководством Эрдогана в ближайшие годы продолжит всестороннее развитие.

Алиев также пожелал Эрдогану новых успехов на благо Турции и пригласил его посетить с визитом Азербайджан

Эрдоган, в свою очередь, выразил признательность Алиеву за поздравления и пожелания. Он также поздравил Алиева с Днем Независимости Азербайджана.

«Президенты в ходе разговора также обсудили вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества между двумя странами», - подчеркивает пресс-служба президента Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, РАЗГОВОР


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