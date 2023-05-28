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Регион 28.05.2023 21:37

Эрдоган поблагодарил граждан Турции, проголосовавших за него

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье заявил, что одержал победу на выборах главы государства.

"Наша нация сделала выбор и снова наделила нас полномочиями руководить страной еще пять лет", - сказал Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам на митинге.

Он поблагодарил всех граждан Турции, отдавших голос за него. Также он сообщил, что его начали поздравлять мировые лидеры.

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Тэги: ЭРДОГАН, ВЫБОРЫ, ПОБЕДА


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