Концептуальную основу Генплана Лачина составляет подход «Город в единении с природой»

Генплан города Лачин предусматривает расширение его территории в течение ближайших 20 лет до 713 га, численность населения достигнет 18 тыс. человек.
Генплан Лачина в воскресенье был представлен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Генплан подготовлен по заказу Госкомитета по градостроительству и архитектуре со стороны Бакинского государственного проектного института с участием международной консалтинговой градостроительной группы – швейцарской компании SA Partners.
Самобытная живописная природа и разнообразный ландшафт Лачина создадут условия для развития города как туристического пространства, превращения его в оживленный и привлекательный региональный центр с возможностями активной рекреации, занятий спортом, использования открытых площадок и здорового образа жизни.
В связи с тем, что город расположен недалеко от международного аэропорта, на пересечении ряда автодорог международного и республиканского значения, он будет выполнять функцию ворот региона и обладать различными направлениями развития.
Город Лачин разделен на зоны с сохранением и восстановлением его существующей структуры планирования, с учетом развития новых жилых территорий. По прогнозам в предстоящих 20 лет территория города будет расширена и доведена до 713 гектаров, а численность населения достигнет 18 тысяч человек.
Концептуальную основу Генерального плана составляет подход «Город в единении с природой». Она включает формирование особенностей центра урбанизации, обеспечение экономической диверсификации, охрану экологически чувствительных территорий, использование источников «зеленой» энергии и современных технических инфраструктурных технологий, а также повышение доступности городских услуг для пешеходов. Согласно плану, город Лачин превратится в устойчивый и инновационный центр, отличающийся «умным управлением», современной передовой системой образования и решениями инклюзивной мобильности.
В городе планируется построить больницу, создать Мемориальный парк, где будут размещаться музеи Оккупации и Победы, дошкольные и средние учебные заведения, профессиональное училище, а также объекты культуры и туризма. Примененный в планировании принцип «15-минутный город» обеспечит близость жилых кварталов к объектам повседневной необходимости и, предусматривая организацию низкоскоростной дорожной инфраструктуры, удобное передвижение жителей и гостей в пределах города.
В соответствии с географическим положением, структурой территории будут реализованы основанные на местных традициях и современных подходах архитектурные проекты, которые планируется использовать в формировании самобытного облика города Лачин.
Р.Ахмедов
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