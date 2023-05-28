Байрамов и Чавушоглу обсудили укрепление союзнических отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Байрамов поздравил Чавушоглу с итогами президентских и парламентских выборов в Турции, победой Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, сообщает МИД Азербайджана.
Министры выразили уверенность в дальнейшем укреплении союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, расширении связей в двусторонних и региональных рамках.
Н.Аббасова
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