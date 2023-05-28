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Внешняя политика 28.05.2023 23:17

Байрамов и Чавушоглу обсудили укрепление союзнических отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Байрамов поздравил Чавушоглу с итогами президентских и парламентских выборов в Турции, победой Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, сообщает МИД Азербайджана.

Министры выразили уверенность в дальнейшем укреплении союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, расширении связей в двусторонних и региональных рамках.

Н.Аббасова

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Тэги: БАЙРАМОВ, ЧАВУШОГЛУ, РАЗГОВОР


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