Байрамов и Чавушоглу обсудили укрепление союзнических отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Байрамов поздравил Чавушоглу с итогами президентских и парламентских выборов в Турции, победой Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, сообщает МИД Азербайджана. Министры выразили уверенность в дальнейшем укреплении союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, расширении связей в двусторонних и региональных рамках. Н.Аббасова

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