Пашинян поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Реджепа Эрдогана с победой на выборах президента Турции. "Поздравляем президента Эрдогана с переизбранием. С нетерпением жду продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между нашими странами", - написал Пашинян в своем микроблоге в соцсети.

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