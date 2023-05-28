Пашинян поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Реджепа Эрдогана с победой на выборах президента Турции.
"Поздравляем президента Эрдогана с переизбранием. С нетерпением жду продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между нашими странами", - написал Пашинян в своем микроблоге в соцсети.
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