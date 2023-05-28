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Регион 28.05.2023 23:57

Избирком Турции подтвердил победу Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов главы государства, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкий ЦИК.

Глава ЦИК Ахмет Инер объявил, что, согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, и, таким образом, он переизбран на новый срок.

Его оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%.

Ранее Эрдоган объявил о своей победе и поблагодарил граждан Турции за поддержку.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЦИК, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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