Избирком Турции подтвердил победу Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов главы государства, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкий ЦИК. Глава ЦИК Ахмет Инер объявил, что, согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, и, таким образом, он переизбран на новый срок. Его оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%. Ранее Эрдоган объявил о своей победе и поблагодарил граждан Турции за поддержку.

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