Китай планирует отправить на Луну собственных тайконавтов до 2030 года

Управление программы пилотируемых полётов Китая (CMSA) в понедельник сообщило о планах отправить китайских тайконавтов на поверхность Луны ранее 2030 года.
"Согласно плану проекта по исследованию Луны тайконавтами, китайские тайконавты впервые высадятся на Луну до 2030 года, двое тайконавтов будут управлять лунным ровером для проведения научных исследований", - говорится в сообщении на сайте управления.
Ранее Китай заявлял о планах по высадке тайконавтов на Луну и строительству на ней лунной исследовательской базы в 2030-х годах. Предварительным местом высадки назывался Южный полюс из-за достаточной освещенности этой области солнечным светом и наличия запасов льда, из которых можно добывать воду.
Основным конкурентом Китая в "лунной гонке" является США. В апреле глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон сообщил, что в рамках национальной лунной программы "Артемида" американское космическое ведомство рассчитывает отправить астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году.
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