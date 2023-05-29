Германия дислоцирует в Литве комплекс Patriot для защиты саммита НАТО

Германия разместит в Литве зенитно-ракетный комплекс Patriot для обеспечения безопасности саммита НАТО в Вильнюсе в июле, сообщило Министерство обороны страны.

Системы будут переброшены из Словакии, их вспомогательные подразделения будут передислоцированы из Польши.

Германия намерена также развернуть в Литве и другие средства наземной, воздушной и морской обороны на время проведения саммита.

"Значительный вклад Бундесвера в обеспечение безопасности саммита НАТО еще раз подчеркивает, что вы можете рассчитывать на Германию в альянсе", - заявил глава министерства Борис Писториус.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.