Токаев воспринял как шутку идею Лукашенко о вступлении Казахстана в Союзное государство РФ и Беларуси

Казахстану нет необходимости вступать в Союзное государство России и Беларуси, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз", - сказал Токаев.
Комментарий главы государства распространен его пресс-службой в понедельник.
"Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", - добавил президент Казахстана.
Говоря о ЕАЭС, Токаев предложил организации, прежде всего, заниматься вопросами экономической интеграции.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением о вступлении Казахстана и других стран постсоветского пространства в союз Белоруссии и России, чтобы быть ближе к ядерному оружию и иметь возможность им пользоваться. "Не думаю, что Касым Токаев (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - ИФ) переживает по этому поводу. Но если да, то никто ж не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как и у нас с Российской Федерацией", - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК) 28 мая. Сделать это, по мнению Лукашенко, очень просто - "В союз Белоруссии и России надо вступать - и будет ядерное оружие на всех!".
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