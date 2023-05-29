Правящая в Грузии партия обвиняет президента Зурабишвили в необъективности и политической предвзятости

Правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что президент страны Саломе Зурабишвили демонстрирует необъективность и политическую предвзятость.
"Несмотря на недавние заявления г-жи Саломе Зурабишвили, которые характеризуются крайней необъективностью и политической предвзятостью, что в корне противоречит функции беспартийного конституционного чиновника, наша позиция заключается в том, что мы должны воздерживаться от критики президента Грузии, которая ослабила бы институт президента", - говорится в понедельник в заявлении партии "Грузинская мечта".
В нем также подчеркивается, что критические заявления Зурабишвили в адрес исполнительной власти и парламентского большинства ведут "к потере легитимности действующего президента в глазах той части общества, которая поддержала его на выборах 2018 года".
В правящей партии считают, что за полтора года до очередных президентских выборов необходимо сохранить хотя бы "минимальную легитимацию для осуществления президентских полномочий".
Президент Зурабишвили в своих недавних публичных выступлениях остро критиковала исполнительную власть и парламентское большинство за якобы изменение политического курса страны на интеграцию с Европой. Зурабишвили выступает за прекращение контактов с Россией. Она раскритиковала власти за возобновление авиасообщения с Россией и выступила с инициативой ввести визы для российских граждан.
Алиев обсудил с новым послом Казахстана в Азербайджане диверсификацию экспорта казахстанской нефти
Армянские НВФ обстреляли позиции ВС Азербайджана в зоне временной дислокации РМК в Карабахе
КазМунайГаз и CNPC изучают возможность увеличения мощностей трубопровода Казахстан-Китай
КазМунайГаз в I кв. снизил чистую прибыль по МСФО на 13%
Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый коммерческий полет
В Париже 175 стран обсуждают, как затормозить загрязнение природы отходами из пластика
Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной мира в I кв
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС