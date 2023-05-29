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Регион 29.05.2023 14:00

Правящая в Грузии партия обвиняет президента Зурабишвили в необъективности и политической предвзятости

Правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что президент страны Саломе Зурабишвили демонстрирует необъективность и политическую предвзятость.

"Несмотря на недавние заявления г-жи Саломе Зурабишвили, которые характеризуются крайней необъективностью и политической предвзятостью, что в корне противоречит функции беспартийного конституционного чиновника, наша позиция заключается в том, что мы должны воздерживаться от критики президента Грузии, которая ослабила бы институт президента", - говорится в понедельник в заявлении партии "Грузинская мечта".

В нем также подчеркивается, что критические заявления Зурабишвили в адрес исполнительной власти и парламентского большинства ведут "к потере легитимности действующего президента в глазах той части общества, которая поддержала его на выборах 2018 года".

В правящей партии считают, что за полтора года до очередных президентских выборов необходимо сохранить хотя бы "минимальную легитимацию для осуществления президентских полномочий".

Президент Зурабишвили в своих недавних публичных выступлениях остро критиковала исполнительную власть и парламентское большинство за якобы изменение политического курса страны на интеграцию с Европой. Зурабишвили выступает за прекращение контактов с Россией. Она раскритиковала власти за возобновление авиасообщения с Россией и выступила с инициативой ввести визы для российских граждан.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОБВИНЕНИЯ


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