Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый коммерческий полет

Китайский пассажирский авиалайнер C919 совершил первый коммерческий полет в минувшее воскресенье.

Самолет авиакомпании China Eastern Airlines вылетел из аэропорта Шанхая со 130 пассажирами на борту и спустя менее 2 часов приземлился в Пекине, сообщила китайская газета China Daily.

Авиалайнер C919, созданный Commercial Aircraft Corp. of China (Comac), является первым китайским узкофюзеляжным самолетом. Управление гражданской авиации КНР (CAAC) лицензировало его в конце 2022 года, что позволило Comac запустить массовое производство.

Самолет, создававшийся 16 лет, может совершать рейсы на расстояние до 5630 километров и перевозить до 168 пассажиров.

Хотя многие детали C919 разработаны и производятся непосредственно в Китае, некоторые из ключевых компонентов, в том числе двигатели, закупаются в западных странах.

Comac планирует выпускать по 150 самолетов C919 в следующие пять лет. Авиакомпании уже разместили заказы на 1200 авиалайнеров.