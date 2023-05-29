В Париже 175 стран обсуждают, как затормозить загрязнение природы отходами из пластика

Представители 175 стран обсуждают в Париже с 29 мая до 2 июня подготовку направленного на борьбу с загрязнением пластмассой окружающей среды международного договора, цель которого прекратить использование одноразовых изделий из пластика к 2040 году.

Мир производит сегодня в два раза больше пластмассовых отходов, чем 20 лет назад. В целом 460 млн тонн таких отходов производится каждый год. Из этого количества около 4,8-12,7 миллионов тонн в конечном счете оказываются в океане, который уже к 2050 году может содержать больше пластика, чем рыбы, сообщает в понедельник телеканал RTBF.

Следы микропластика были обнаружены даже на ЭверестЕ на высоте в 8,4 тыс. метров. Ожидается, что к 2060 году производство отходов пластика утроится, если не будет принято никаких мер, передает СМИ.

Собравшиеся в Париже страны в рамках второго тура переговоров по договору о борьбе против загрязнения отходами из пластмассы обсуждают, как затормозить этот тревожный процесс.

Ряд природозащитных ассоциаций видит в этом возможность положить конец "пластиковой катастрофе" и призывает заключить обязывающий для его участников договор, с чем некоторые страны пока не согласны, уточняет RTBF.