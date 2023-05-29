Rolls-Royce планирует сократить тысячи рабочих мест

Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc планирует оптимизацию операций, которая будет включать в себя сокращение тысяч рабочих мест, пишет газета The Times.

По данным источников издания, Rolls-Royce планирует объединить непроизводственные функции трех своих подразделений - оборудования для гражданской авиации, оборонного сектора и энергетики. В результате 10% от 30 тыс. рабочих мест в этих департаментах может быть сокращено.

В наибольшей степени это коснется сотрудников штаб-квартиры компании в Дерби, отмечает газета.

В Rolls-Royce заявили, что компания "работает по мере необходимости над трансформацией ряда направлений бизнеса", и лишь часть этой работы "связана с достижением операционной эффективности".

"Мы не принимали решений, каким-либо образом сказывающихся на сотрудниках, и все сообщения являются чистой спекуляцией", - говорится в заявлении, распространенном компанией.

Акции Rolls-Royce подорожали почти на 60% с начала текущего года. В понедельник торги в Лондоне не проводятся из-за выходного.