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Дальнее зарубежье 29.05.2023 23:00

Rolls-Royce планирует сократить тысячи рабочих мест

Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc планирует оптимизацию операций, которая будет включать в себя сокращение тысяч рабочих мест, пишет газета The Times.

По данным источников издания, Rolls-Royce планирует объединить непроизводственные функции трех своих подразделений - оборудования для гражданской авиации, оборонного сектора и энергетики. В результате 10% от 30 тыс. рабочих мест в этих департаментах может быть сокращено.

В наибольшей степени это коснется сотрудников штаб-квартиры компании в Дерби, отмечает газета.

В Rolls-Royce заявили, что компания "работает по мере необходимости над трансформацией ряда направлений бизнеса", и лишь часть этой работы "связана с достижением операционной эффективности".

"Мы не принимали решений, каким-либо образом сказывающихся на сотрудниках, и все сообщения являются чистой спекуляцией", - говорится в заявлении, распространенном компанией.

Акции Rolls-Royce подорожали почти на 60% с начала текущего года. В понедельник торги в Лондоне не проводятся из-за выходного.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ROLLS, ROYCE, СОКРАЩЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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