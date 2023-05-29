Алиев обсудил с новым послом Казахстана в Азербайджане диверсификацию экспорта казахстанской нефти

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял верительные грамоты вновь назначенного посла Казахстана в Баку Алима Баела.

"Посол вручил главе государства верительные грамоты", - сообщает сайт президента Азербайджана.

Алиев, в ходе беседы с дипломатом, отметил, что в настоящее время между Азербайджаном и Казахстаном ведутся активные переговоры по увеличению товарооборота и перевозок.

Президент добавил, что транспортно-логистическая сфера является одним из основных направлений экономических отношений между двумя странами и реализуемые совместные инфраструктурные проекты создают хорошую возможность для расширения объемов грузоперевозок.

Кроме того, глава государства указал на важность использования возможностей судостроительных предприятий и подчеркнул значимость начатой с недавнего времени транспортировки нефти из Казахстана через территорию Азербайджана, добавив, что "это внесло важный вклад в расширение сотрудничества в сфере энергетики".

Баел со своей стороны заявил, что приложит все усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

По словам дипломата, в расширении отношений между двумя странами приоритетом является развитие совместной деятельности в торгово-экономической сфере, а также реализация проектов, имеющих большое геоэкономическое значение как для двух стран, так и для других регионов. В этой связи, по его словам, он особо отметил развитие Транскаспийского международного транспортного коридора, строительство оптико-волоконной линии связи по дну Каспийского моря и диверсификацию экспорта казахстанской нефти.

В ходе встречи подчеркивалось, что между Азербайджаном и Казахстаном налажено эффективное сотрудничество в международных организациях, в том числе в рамках Организации тюркских государств.

Н.Аббасова