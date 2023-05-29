Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8254 RUR   0.0212 GBR   2.0967 TRY   0.085

Цена на нефть

25.05 $/bbl +/- WTI 71.83 -2.51 Brent 76.26 -2.10

Дальнее зарубежье 29.05.2023 14:15

Четверо туристов утонули в шторм на озере Лаго-Маджоре в Италии

Туристическое судно перевернулось в шторм на озере Лаго-Маджоре на севере Италии, на борту находились более 20 человек, четверо из них утонули, сообщают местные СМИ.

Крушение произошло в воскресенье. Судно длиной 16 метров отправилось на прогулку по озеру, на борту было более 20 пассажиров, которые собрались для празднования дня рождения. Шторм начался неожиданно, высокой волной лодку перевернуло, и она затонула.

Части пассажиров удалось доплыть до берега, часть вытащили из воды другие суда. Всего спаслись 19 человек.

Поисковая операция продолжалась до утра понедельника. Водолазы нашли четыре тела погибших. Обломки судна были обнаружены на глубине 16 метров. В спасательной операции участвовал вертолет.

Весь май северные районы Италии страдают от гроз и дождей, в части регионов произошли наводнения, повлекшие жертвы и разрушения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ОЗЕРО, ТУРИСТЫ, КРУШЕНИЕ


Похожие новости


Итальянское озеро Гарда обмелело до исторического уровня

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az