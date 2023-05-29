Алиев принял Николсон

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессу Эмму Николсон.

"Баронесса Эмма Николсон вручила главе государства письмо премьер-министра Великобритании Риши Сунака в связи с Бакинской энергетической неделей. В ходе беседы было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между странами, затронуто взаимодействие в энергетическом, нефтегазовом секторах", - сообщает сайт главы государства.

Кроме того, стороны отметили, что между Азербайджаном и ВР долгие годы осуществляется плодотворное сотрудничество и в этой связи подчеркивалась важность реализации Южного газового коридора.

"На встрече было подчеркнуто, что баронесса Эмма Николсон примет участие в Бакинской энергетической неделе. Также в ходе беседы обсуждалась реализация проектов в области торговли, малого и среднего бизнеса, социальных проектов, гуманитарные связи, обмен опытом в сфере защиты прав женщин и другие вопросы", - говорится в сообщении.

Н.Аббасова