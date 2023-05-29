Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8254 RUR   0.0212 GBR   2.0967 TRY   0.085

Цена на нефть

25.05 $/bbl +/- WTI 71.83 -2.51 Brent 76.26 -2.10

Внешняя политика 29.05.2023 14:42

Алиев принял Николсон

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессу Эмму Николсон.

"Баронесса Эмма Николсон вручила главе государства письмо премьер-министра Великобритании Риши Сунака в связи с Бакинской энергетической неделей. В ходе беседы было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между странами, затронуто взаимодействие в энергетическом, нефтегазовом секторах", - сообщает сайт главы государства.

Кроме того, стороны отметили, что между Азербайджаном и ВР долгие годы осуществляется плодотворное сотрудничество и в этой связи подчеркивалась важность реализации Южного газового коридора.

"На встрече было подчеркнуто, что баронесса Эмма Николсон примет участие в Бакинской энергетической неделе. Также в ходе беседы обсуждалась реализация проектов в области торговли, малого и среднего бизнеса, социальных проектов, гуманитарные связи, обмен опытом в сфере защиты прав женщин и другие вопросы", - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БАРОНЕССА


Похожие новости


Алиев обсудил с новым послом Казахстана в Азербайджане диверсификацию экспорта казахстанской нефти Президент Израиля 30-31 мая посетит Баку для укрепления стратегических связей с Азербайджаном Алиев: третьего предложения не будет... Баку в сближении с ЕАЭС будет исходить из прагматизма - Алиев Алиев обвинил Армению в нарушении договоренностей по возвращению заблудившихся военных Международное сообщество полностью согласно с позицией Азербайджана по Карабаху - Алиев Азербайджан, установив ППП на Лачинской дороге, полностью восстановил свою территориальную целостность - Алиев Алиев принял участие в ряде мероприятий в Лачинском районе Алиев: сегодня в вопросах региональной безопасности без согласия Азербайджана не может быть реализована ни одна инициатива Алиев отмечает сильные позиции Азербайджана в переговорах о мире с Арменией

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az