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Регион 29.05.2023 15:15

Телефонный разговор Путина с Эрдоганом пока не планируется, но вероятен в ближайшее время - Песков

В настоящий момент телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется, но с большой долей уверенности можно утверждать, что в ближайшее время он состоится, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент пока в графике нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков напомнил, что "с президентом Турции телефонный разговоры согласуются максимально оперативно".

"Можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, прорабатывается ли возможность личной встречи двух президентов, Песков заметил, что "так или иначе в какой-то перспективе она тоже обязательно состоится, но пока каких-то прикидок по времени нет".

У Пескова поинтересовались, возможна ли поездка Путина на инаугурацию Эрдогана, победившего на очередных президентских выборах.

В ответ он заявил, что Кремлю неизвестно, чтобы в Турции было предусмотрено приглашение на это мероприятие иностранных лидеров.

После того, как Пескову процитировали официального представителя президента Турции Ибрагима Калына о том, что Анкара собирается пригласить на инаугурацию иностранных лидеров, тот заметил: "Мы дождемся, пока не было приглашения".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ТУРЦИЯ, РАЗГОВОР


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