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Финансы 29.05.2023 21:30

Офис PwC в Австралии отправил в отпуск 9 партнеров из-за скандала с утечкой информации

Австралийский офис PwC временно отстранил от исполнения обязанностей девятерых партнеров и пообещал опубликовать в сентябре результаты внутреннего расследования ситуации вокруг утечки конфиденциальной информации о налоговой реформе, говорится в сообщении офиса.

Девять партнеров, включая занимающих руководящие должности, получили указания "уйти в отпуск немедленно, до окончания расследования". Кроме того, сложили полномочия председатели управляющего совета и его комитета по рискам.

Ранее в мае свой пост покинул генеральный директор PwC в Австралии Том Сеймур, признавший факт получения электронных писем, связанных с конфиденциальной информацией об изменении налогового законодательства, сообщала Financial Times.

Австралийский отраслевой регулятор - Совет налоговых консультантов (Tax Practitioners Board, TPB) - в январе отменил регистрацию в качестве налогового посредника Питера-Джона Коллинса, курировавшего в австралийском офисе PwC вопросы международного налогообложения. По сведениям TPB, Коллинс разгласил конфиденциальную информацию о реформе, направленной на борьбу с избежанием налогообложения.

Согласно электронным письмам, опубликованным австралийскими властями, PwC использовала предоставленную Коллинсом информацию при консультировании клиентов.

Теперь австралийский офис PwC начинает операционное отделение бизнеса по оказанию услуг правительственным структурам. К концу сентября у сегмента будут собственные механизмы управления и надзора, призванные укрепить контроль за соблюдением конфиденциальности и помочь в предотвращении конфликтов интересов.

Исполняющая обязанности гендиректора PwC в Австралии Кристин Стаббинс в отдельном открытом письме принесла извинения за раскрытие конфиденциальной информации, связанной с налоговой политикой государства, и отметила "культуру агрессивного маркетинга", существовавшую в налоговом бизнесе офиса.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, PWC, ПАРТНЕРЫ, ОТСТРАНЕНИЕ

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