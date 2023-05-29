JPMorgan за неделю сократил порядка 500 сотрудников

Американский банк JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) на прошлой неделе уволил около 500 человек, передает CNBC со ссылкой на информированные источники.

Сокращения затронули розничное и корпоративно-инвестбанковское подразделения, а также сегмент управления активами и состояниями. Основная часть увольнений пришлась на персонал технологических и операционных команд.

При этом в кредитной организации открыто порядка 13 тыс. вакансий.

Также на минувшей неделе стало известно, что JPMorgan уволил около 1 тыс. сотрудников бывшего First Republic Bank, активы которого он купил в начале мая.

На 31 марта штат JPMorgan насчитывал примерно 296,9 тыс. человек - на 5% больше, чем годом ранее.