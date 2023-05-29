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Дальнее зарубежье 29.05.2023 22:22

JPMorgan за неделю сократил порядка 500 сотрудников

Американский банк JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) на прошлой неделе уволил около 500 человек, передает CNBC со ссылкой на информированные источники.

Сокращения затронули розничное и корпоративно-инвестбанковское подразделения, а также сегмент управления активами и состояниями. Основная часть увольнений пришлась на персонал технологических и операционных команд.

При этом в кредитной организации открыто порядка 13 тыс. вакансий.

Также на минувшей неделе стало известно, что JPMorgan уволил около 1 тыс. сотрудников бывшего First Republic Bank, активы которого он купил в начале мая.

На 31 марта штат JPMorgan насчитывал примерно 296,9 тыс. человек - на 5% больше, чем годом ранее.

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Тэги: США, JPMORGAN, ШТАТ, СОКРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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