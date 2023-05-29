Аятолла Хаменеи выступил за улучшение отношений Ирана с Египтом

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи поддерживает стремление Египта к улучшению отношений с Тегераном, сообщают ближневосточные СМИ.

"Мы приветствуем заявление султана Омана о желании Египта возобновить отношения с Ираном, и с нашей стороны нет никаких возражений", - сказал аятолла Хаменеи во время переговоров с султаном Омана Хайсамом Бен Тареком Аль Саидом.

Ближневосточные СМИ отмечают, что отношения Египта и Ирана в последние годы были напряженными, но при этом страны сохраняли дипломатические контакты.

Ранее весной Иран при посредничестве Китая договорился о возобновлении дипотношений с Саудовской Аравией.