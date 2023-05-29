Аятолла Хаменеи выступил за улучшение отношений Ирана с Египтом

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи поддерживает стремление Египта к улучшению отношений с Тегераном, сообщают ближневосточные СМИ.
"Мы приветствуем заявление султана Омана о желании Египта возобновить отношения с Ираном, и с нашей стороны нет никаких возражений", - сказал аятолла Хаменеи во время переговоров с султаном Омана Хайсамом Бен Тареком Аль Саидом.
Ближневосточные СМИ отмечают, что отношения Египта и Ирана в последние годы были напряженными, но при этом страны сохраняли дипломатические контакты.
Ранее весной Иран при посредничестве Китая договорился о возобновлении дипотношений с Саудовской Аравией.
ВС Азербайджана пресекли попытку сооружения фортификационных установок армянскими НВФ в Карабахе
Гаджиев и Григорян встретятся в Братиславе
Офис PwC в Австралии отправил в отпуск 9 партнеров из-за скандала с утечкой информации
Китайская State Grid остается самым дорогим брендом среди генерирующих компаний мира
В Азербайджане за 24 часа выявлен всего один случай COVID-19
В Париже 175 стран обсуждают, как затормозить загрязнение природы отходами из пластика
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС