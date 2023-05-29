Казахстан ввел запрет на вывоз угля автотранспортом

Запрет на вывоз автомобильным транспортом угля и лигнита с территории Казахстана вступил в силу с 26 мая и будет действовать 6 месяцев, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

"Запрет введен в целях исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона", - говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник.

Уточняется, что решение о запрете на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Казахстана было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях 22 февраля 2023 года.

Так, запрет касается брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля; угля каменного, пылевидного или непылевидного, но не агломерированного (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза ТН ВЭД ЕАЭС 2701); лигнита, или бурого угля, агломерированного или неагломерированного, кроме гагата (ТН ВЭД ЕАЭС 2702).