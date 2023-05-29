Иран успешно испытал гиперзвуковую баллистическую ракету

Гиперзвуковая баллистическая ракета иранского производства успешно прошла все испытания, заявил в понедельник командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
"На встрече с научным персоналом в Тегеране бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сказал, что отечественная гиперзвуковая баллистическая ракета выдержала все испытания, и вскоре ее представят", - передает "Тасним".
По его словам, ракета может преодолевать вражескую противоракетную оборону, маневрировать в атмосфере Земли и вне ее. Ракета сможет развивать скорость до 15,9 тыс. км/ч.
В ноябре прошлого года Амир Али Хаджизаде объявил, что иранским специалистам удалось разработать первую отечественную гиперзвуковую ракету. Однако тогда в Пентагоне выражали сомнения, что Ирану удалось создать гиперзвуковое оружие.
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