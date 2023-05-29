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Дальнее зарубежье 29.05.2023 22:00

Египетская Orascom Investment может инвестировать в Узбекистан $1,2 млрд

Ведущая египетская инвестиционно-промышленная корпорация Orascom Investment Holding (OIH) заинтересована в реализации в Узбекистане ряда инвестпроектов суммарно на $1,2 млрд.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 29 мая принял председателя египетской компании Orascom Investment Holding Нагиба Савириса. Были рассмотрены планы компании по реализации крупных инвестиционных проектов в Узбекистане стоимостью свыше $1,2 млрд в рамках совместной "дорожной карты", - сообщила в понедельник пресс-служба Мирзиёева.

Согласно сообщению, речь шла о перспективных проектах производства продовольственных товаров, геологоразведки и освоения месторождений металлов, создания и управления современными гостиничными комплексами, строительства солнечных и ветровых электростанций.

Мирзиёев совершил официальный визит в Египет в феврале текущего года. Тогда руководство компании Orascom Construction, входящей в корпорацию OIH, выразило заинтересованность в реализации в Узбекистане проекта по созданию индустриального парка с последующим строительством на его территории мощностей по производству лакокрасочных изделий и химикатов для стройматериалов, а также по строительству ВЭС мощностью 100 МВт.

OIH действует с 1997 года, первоначально как телекоммуникационный оператор Orascom Telecom Holding (OTH), затем был создан Orascom Telecom Media and Technologies, позже корпорация провела ребрендинг и перешла к диверсификации своих инвестиций в другие быстрорастущие сектора. Среди активов - девелоперская Orascom Development, строительная Orascom Construction Industries, IT-компания Orascom Technology Solutions.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЕГИПЕТ, ИНВЕСТКОМПАНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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