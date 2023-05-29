JPMorgan назначил нового главу инвестиционного банкинга в Саудовской Аравии

Американский банк JPMorgan Chase & Co. назначил нового главу инвестиционно-банковского подразделения в Саудовской Аравии, им стал Омар эль-Амин Фихтали.

Эта должность указана на его страничке в соцсети LinkedIn, ранее об этом узнал Bloomberg из внутренней служебной записки.

Новое назначение произошло через несколько недель после того, как один из ведущих банкиров JPMorgan в королевстве Фахад аль-Девиш ушел в Citigroup Inc. (SPB: C) на фоне ужесточающейся конкуренции за кадры в банковской отрасли, отмечает агентство.

Эль-Амин Фихтали начал работать в лондонском офисе JPMorgan в 2007 году, специализируясь на инвестиционно-банковских услугах в области технологий, СМИ и телекоммуникаций. Также он занимал различные должности в инвестиционно-банковской команде региона Ближний Восток и Северная Африка, работая в Дубае и Эр-Рияде.

Саудовская Аравия привлекает все более значительный интерес глобальных банков, поскольку королевство приступает к реализации плана по диверсификации своей экономики за счет продажи акций госкомпаний и инвестирования в новые отрасли. Несмотря на то, что мировое финансовое сообщество переживает период увольнений и снижения премий, в Саудовской Аравии банковских рабочих мест по-прежнему много, а зарплаты растут. Госструктуры, такие как Public Investment Fund, также активно набирают сотрудников.

JPMorgan сейчас работает над организацией крупнейшего в этом году первичного размещения акций в Саудовской Аравии - производителя дженериков Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. Объем этого IPO может составить $336 млн.