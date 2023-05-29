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Дальнее зарубежье 29.05.2023 19:30

Внеочередные парламентские выборы в Греции назначены на конец июня

Президент Греции Катерина Сакелларопулу в понедельник распустила парламент и назначила новые выборы на 25 июня, сообщает греческое издание "Катимерини".

До этого времени будет работать временный кабинет министров, главой которого на прошлой неделе был назначен председатель Счетной палаты Греции Иоаннис Сармас.

На парламентских выборах, которые прошли в Греции 21 мая, партия "Новая демократия" бывшего премьера Кириакоса Мицотакиса лидировала по количеству голосов, но не набрала достаточного количества для самостоятельного формирования правительства, поэтому ему нужно было найти партнеров по коалиции. Однако Мицотакис вернул мандат на формирование кабинета как раз в расчете на новые выборы в конце июня. Лидер вышедшей на второе место партии СИРИЗА Алексис Ципрас отказался формировать правительство "ввиду отсутствия возможностей".

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, НАЗНАЧЕНИЕ


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