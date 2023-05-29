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Британское правительство обсуждает с бизнесом высокие цены на продукты питания

Правительство Великобритании обсуждает высокие цены на продовольствие с представителями отрасли, однако принудительно ограничивать стоимость продуктов питания не планирует, сообщает CNBC.

"Если и будет какая-либо схема, направленная на снижение продовольственных цен для потребителей, то она будет добровольной, - заявили телеканалу в правительстве. - Мы знаем, под каким давлением находятся домохозяйства в условиях роста расходов, и хотя инфляция замедляется, цены на продукты питания стабильно высоки. Именно поэтому премьер-министр и министр финансов обсуждают с представителями продовольственного сектора, какие дополнительные меры можно принять".

Ранее Sunday Telegraph писала, что советники британского премьера Риши Сунака начали работу над схемой, в рамках которой супермаркеты будут добровольно ограничивать цены на определенные товары.

Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 8,7% в годовом выражении, сообщило на прошлой неделе Национальное статистическое управление (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в марте.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки при этом выросли на 19,1% против 19,2% месяцем ранее.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЦЕНЫ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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