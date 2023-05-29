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Дальнее зарубежье 29.05.2023 20:45

ОАЭ планирует запустить межпланетную станцию для исследования астероидов в 2028 году

Космическое агентство Объединённых Арабских Эмиратов планирует в марте 2028 года запустить автоматическую межпланетную станцию MBR Explorer к главному поясу астероидов, расположенному между орбитами Марса и Юпитера.

"Запуск MBR Explorer намечен на 2028 год, зонд начнёт свой путь длительностью в семь лет к поясу астероидов для исследования семи из них", - сообщило агентство в соцсетях.

Основными целями миссии называются: оценка возможности добывать сырьё на астероидах для поддержки в будущем продолжительных пилотируемых миссий, изучение свойств астероидов главного пояса, в том числе их происхождение, формирование и эволюцию, а также расширение знаний о том, как формировалась солнечная система.

По данным космического ведомства, зонд будет совершать пролёты над семью астероидами на расстоянии до 150 км от них.

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Тэги: ОАЭ, КОСМОС, СТАНЦИЯ, АСТЕРОИДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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