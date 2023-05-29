ОАЭ планирует запустить межпланетную станцию для исследования астероидов в 2028 году

Космическое агентство Объединённых Арабских Эмиратов планирует в марте 2028 года запустить автоматическую межпланетную станцию MBR Explorer к главному поясу астероидов, расположенному между орбитами Марса и Юпитера.
"Запуск MBR Explorer намечен на 2028 год, зонд начнёт свой путь длительностью в семь лет к поясу астероидов для исследования семи из них", - сообщило агентство в соцсетях.
Основными целями миссии называются: оценка возможности добывать сырьё на астероидах для поддержки в будущем продолжительных пилотируемых миссий, изучение свойств астероидов главного пояса, в том числе их происхождение, формирование и эволюцию, а также расширение знаний о том, как формировалась солнечная система.
По данным космического ведомства, зонд будет совершать пролёты над семью астероидами на расстоянии до 150 км от них.
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