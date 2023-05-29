ВС Азербайджана пресекли попытку сооружения фортификационных установок армянскими НВФ в Карабахе

ВС Азербайджана в понедельник пресекли попытку проведения инженерных работ армянскими незаконными вооруженными формированиями в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента (РМК) на территории Азербайджана.
"Члены армянских НВФ в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана в понедельник под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Агдамского, Ходжавендского, Шушинского, Лачинского и Кельбаджарского районов", - сообщает Мнобороны Азербайджана.
По информации ведомства, в результате безотлагательных мер, проведенных подразделениями азербайджанской армии, проведение вышеуказанных инженерных работ было немедленно остановлено.
Н.Аббасова
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