ВС Азербайджана пресекли попытку сооружения фортификационных установок армянскими НВФ в Карабахе

ВС Азербайджана в понедельник пресекли попытку проведения инженерных работ армянскими незаконными вооруженными формированиями в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента (РМК) на территории Азербайджана.

"Члены армянских НВФ в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана в понедельник под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Агдамского, Ходжавендского, Шушинского, Лачинского и Кельбаджарского районов", - сообщает Мнобороны Азербайджана.

По информации ведомства, в результате безотлагательных мер, проведенных подразделениями азербайджанской армии, проведение вышеуказанных инженерных работ было немедленно остановлено.

Н.Аббасова