Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на фоне опасений в отношении спроса.
Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:13 составляет $76,6 за баррель, что на $0,35 (0,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $0,12 (0,17%), до $72,55 за баррель.
Рынок по-прежнему обеспокоен тем влиянием, которое оказывает на спрос медленное восстановление экономики Китая, отмечает Trading Economics.
Кроме того, в понедельник стало известно о возобновлении добычи канадскими Crescent Point Energy и Paramount Resources в провинции Альберта. Первая компания полностью восстановила производство на объектах, где оно было приостановлено в результате лесных пожаров, вторая - в значительной степени, пишет MarketWatch.
ВС Азербайджана пресекли попытку сооружения фортификационных установок армянскими НВФ в Карабахе
Гаджиев и Григорян встретятся в Братиславе
В Азербайджане за 24 часа выявлен всего один случай COVID-19
В Париже 175 стран обсуждают, как затормозить загрязнение природы отходами из пластика
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
В ЕС анализируют уроки военного конфликта на Украине для строительства европейского оборонного потенциала
Министр обороны Сербии ожидает политического решения кризиса на севере Косово
ОАЭ планирует запустить межпланетную станцию для исследования астероидов в 2028 году
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС