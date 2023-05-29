Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на фоне опасений в отношении спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:13 составляет $76,6 за баррель, что на $0,35 (0,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $0,12 (0,17%), до $72,55 за баррель.

Рынок по-прежнему обеспокоен тем влиянием, которое оказывает на спрос медленное восстановление экономики Китая, отмечает Trading Economics.

Кроме того, в понедельник стало известно о возобновлении добычи канадскими Crescent Point Energy и Paramount Resources в провинции Альберта. Первая компания полностью восстановила производство на объектах, где оно было приостановлено в результате лесных пожаров, вторая - в значительной степени, пишет MarketWatch.