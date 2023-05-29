Верховная Рада поддержала производство дронов в Украине, освободив от налогов комплектующие

Верховная Рада поддержала производство дронов в Украине, освободив на время войны от налога на добавленную стоимость и ввозной пошлины составляющие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
За законопроекты №№9275 и 9276 в первом чтении и в целом проголосовали соответственно 284 и 289 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады в понедельник, сообщил парламентарий Ярослав Железняк (фракция "Голос") в Телеграм-канале.
Законопроектами вносятся изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, они помогают оптимизировать процессы производства и поставок БПЛА. В частности, на время действия военного положения от НДС и ввозной пошлины освобождаются составляющие (материалы, узлы, агрегаты оборудования, комплектующие) БПЛА, которые предприятия ввозят для собственной деятельности для производства и ремонта беспилотных летательных аппаратов.
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