Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8254 RUR   0.0212 GBR   2.0967 TRY   0.085

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 72.67 +0.84 Brent 77.12 +0.69

ТЭК 29.05.2023 21:00

Китайская State Grid остается самым дорогим брендом среди генерирующих компаний мира

Китайская State Grid шестой год подряд остается самым дорогим брендом среди электроэнергетических компаний мира с огромным отрывом от конкурентов, сообщает Brand Finance.

Его стоимость за минувший год увеличилась на 2,2% - до $58,85 млрд. Это больше, чем суммарная стоимость следующих восьми брендов из рейтинга.

На втором месте осталась итальянская Enel, бренд которой подешевел на 13,5% (до $11,73 млрд), на третьем и четвертом - французские EDF (-3,9%, до $11,7 млрд) и Engie (+12,8%, до $9,41 млрд).

На пятую позицию с шестой в прошлом году поднялась германская E.ON, бренд которой прибавил в цене 12,7% (до $6 млрд). На шестую строчку с двадцатой ворвалась китайская GD Power Development (+83%, до $4,38 млрд).

Седьмое и восьмое места занимают, как и в 2022 году, французская Veolia (без изменения, $4,33 млрд) и испанская Iberdrola (-1,1%, до $4,2 млрд).

На девятую позицию с 28-й взлетела германская EnBW (рост почти вдвое, до $4,05 млрд), в то время как южнокорейская Korea Electric Power (SPB: KEP) (KEPCO) упала на десятую строчку с пятой (-37,8%, до $3,72 млрд).

Между тем наиболее существенно за год выросла стоимость бренда германской RWE, почти в 2,2 раза (на 116%) - до $2,3 млрд, в результате чего компания заняла 29-ю позицию в рейтинге.

Среди компаний из США самую высокую позицию занимает Duke Energy (SPB: DUK), которая, тем не менее, в этом году опустилась на 14-е место с девятого в 2022 году.

Общая стоимость брендов компаний из топ-50 за год поднялась на 21%, что является очень значительным приростом и обусловлено существенным подорожанием энергоресурсов, отмечается в сообщении Brand Finance.

В топ-50 входят тринадцать американских брендов, девять китайских, а также по четыре французских, германских и испанских.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, БРЕНДЫ, РЕЙТИНГ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az