Китайская State Grid остается самым дорогим брендом среди генерирующих компаний мира

Китайская State Grid шестой год подряд остается самым дорогим брендом среди электроэнергетических компаний мира с огромным отрывом от конкурентов, сообщает Brand Finance.

Его стоимость за минувший год увеличилась на 2,2% - до $58,85 млрд. Это больше, чем суммарная стоимость следующих восьми брендов из рейтинга.

На втором месте осталась итальянская Enel, бренд которой подешевел на 13,5% (до $11,73 млрд), на третьем и четвертом - французские EDF (-3,9%, до $11,7 млрд) и Engie (+12,8%, до $9,41 млрд).

На пятую позицию с шестой в прошлом году поднялась германская E.ON, бренд которой прибавил в цене 12,7% (до $6 млрд). На шестую строчку с двадцатой ворвалась китайская GD Power Development (+83%, до $4,38 млрд).

Седьмое и восьмое места занимают, как и в 2022 году, французская Veolia (без изменения, $4,33 млрд) и испанская Iberdrola (-1,1%, до $4,2 млрд).

На девятую позицию с 28-й взлетела германская EnBW (рост почти вдвое, до $4,05 млрд), в то время как южнокорейская Korea Electric Power (SPB: KEP) (KEPCO) упала на десятую строчку с пятой (-37,8%, до $3,72 млрд).

Между тем наиболее существенно за год выросла стоимость бренда германской RWE, почти в 2,2 раза (на 116%) - до $2,3 млрд, в результате чего компания заняла 29-ю позицию в рейтинге.

Среди компаний из США самую высокую позицию занимает Duke Energy (SPB: DUK), которая, тем не менее, в этом году опустилась на 14-е место с девятого в 2022 году.

Общая стоимость брендов компаний из топ-50 за год поднялась на 21%, что является очень значительным приростом и обусловлено существенным подорожанием энергоресурсов, отмечается в сообщении Brand Finance.

В топ-50 входят тринадцать американских брендов, девять китайских, а также по четыре французских, германских и испанских.