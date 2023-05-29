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Дальнее зарубежье 29.05.2023 22:45

Польша с 1 июня закрывает границу для грузовиков РФ и Беларуси

Польша с 1 июня вводит запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и и России, сообщило в понедельник польское министерство внутренних дел.

"Польша с 1 июня приостановит грузовое движение для зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков и трейлеров, пытающихся пересечь границу с Беларусью", - приводит Bloomberg выдержки из заявления МВД.

Агентство напоминает, что ранее в понедельник Варшава ввела санкции против 365 белорусских физлиц.

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Тэги: ПОЛЬША, БЕЛАРУСЬ, ГРУЗОВИКИ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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