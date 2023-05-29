Министр обороны Сербии ожидает политического решения кризиса на севере Косово

В министерстве обороны Сербии рассчитывают на политическое урегулирование ситуации на севере Косово, отмечая при этом, что сербская армия готова на то, чтобы предпринять необходимые меры.
"Я ожидаю политического решения кризиса в Косово, но армия будет готова на любые меры", - приводит в понедельник слова министра обороны Сербии Милоша Вучевича сербский телеканал РТС.
По его словам, до пятницы на этой неделе сербская армия на административной границе с Косово продолжит находиться в максимальной степени боевой готовности.
Телеканал отмечает, что глава правительства Сербии Ана Брнабич в свою очередь назвала ситуацию на севере Косово "крайне напряженной и сложной как никогда". По ее мнению, реакция натовских "Сил для Косово" (КФОР) запоздала.
Ранее в понедельник rосовский спецназ передал силам КФОР контроль над зданиями местных администраций на севере Косово, куда местные жители сербы не допускали новых представителей органов власти, избранных без их участия. Сообщалось, о столкновениях и применении спецсредств - светошумовых гранат и слезоточивого газа. Тем не менее, в самих зданиях до сих пор продолжают оставаться сотрудники косовского спецназа.
Между тем, представители партии "Сербский список" передали силам КФОР лишь два требования: не позволить нелегитимно избранным главам местных органов власти входить в здания администраций и незамедлительно отвести из сербских общин края подразделения косовского спецназа.
Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители - сербы - не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.
Президент Сербии Александр Вучич в связи с осложнившейся ситуацией в Косово привел армию страны в максимальную боевую готовность. Армейские подразделения выдвинулись в сторону административной границы между Сербией и автономным краем Косово.
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