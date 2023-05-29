Президент Венесуэлы заявил, что хотел бы видеть страну участницей БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что хотел бы вступления страны в БРИКС.

"Если вы спросите: "Хотели бы вы быть принятыми в БРИКС? Ответ - да. Венесуэла хотела бы стать частью БРИКС", - приводит твиттер канцелярии Мадуро его слова.

Президент Венесуэлы отметил, что его страна "хотела бы оказывать содействие в создании нового мира, который сейчас нарождается".