Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8254 RUR   0.0212 GBR   2.0967 TRY   0.085

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 72.67 +0.84 Brent 77.12 +0.69

Дальнее зарубежье 29.05.2023 23:15

Президент Венесуэлы заявил, что хотел бы видеть страну участницей БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что хотел бы вступления страны в БРИКС.

"Если вы спросите: "Хотели бы вы быть принятыми в БРИКС? Ответ - да. Венесуэла хотела бы стать частью БРИКС", - приводит твиттер канцелярии Мадуро его слова.

Президент Венесуэлы отметил, что его страна "хотела бы оказывать содействие в создании нового мира, который сейчас нарождается".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, БРИКС


Похожие новости


Алиев принял Мадуро в формате видеоконференции Мадуро готов к возобновлению переговоров с венесуэльской оппозицией Мадуро призывает военных готовиться на случай агрессивных действий со стороны Колумбии Мадуро собирается с визитом в Иран Мадуро продлил на месяц ограничительные меры из-за коронавируса Мадуро не сомневается, что Гуайдо сядет в тюрьму Президент Венесуэлы высказался за прямой диалог с Соединенными Штатами Мадуро призвал защищаться от терроризма и военного вмешательства Азербайджан будет работать на обеспечение солидарности между членами Движения неприсоединения – президент Венесуэлы Мадуро сообщил о своем скором визите в Москву

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az