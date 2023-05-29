Эрдоган в ходе разговора с Путиным подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе. Отмечено, что поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях", - говорится в сообщении.
"Поблагодарив за поздравления, президент Турецкой Республики, в свою очередь, подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня, - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, условлено о продолжении личных контактов.
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