Зеленский раскрыл детали разговора с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджебом Тайипом Эрдоганом, победившим в воскресенье на президентских выборах.

«Говорил с Президентом Турции Эрдоганом. Поздравил его с победой на выборах. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество – Украины и Турции – на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности», - сказал Зеленский в видеообращении в понедельник.

«Безопасность нашего региона и всей Европы, мировая продовольственная безопасность, защита фундаментальных норм международного права – это то, что мы делали, делаем и будем делать вместе», - добавил президент Украины.