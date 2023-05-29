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Регион 29.05.2023 23:42

Зеленский раскрыл детали разговора с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджебом Тайипом Эрдоганом, победившим в воскресенье на президентских выборах.

«Говорил с Президентом Турции Эрдоганом. Поздравил его с победой на выборах. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество – Украины и Турции – на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности», - сказал Зеленский в видеообращении в понедельник.

«Безопасность нашего региона и всей Европы, мировая продовольственная безопасность, защита фундаментальных норм международного права – это то, что мы делали, делаем и будем делать вместе», - добавил президент Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, ЭРДОГАН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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