Парламент Азербайджана утвердил соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда с капиталом в $500 млн

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 30 мая ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, учреждаемого странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», уставный капитал фонда составит $500 млн.

Капитал фонда будет сформирован за счет взносов 5 стран – Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана (каждая по $100 млн).

Штаб-квартира организации будет находиться в Стамбуле. Уставный капитал разделят на 10 тыс. акций номинальной стоимостью $50 тыс. каждая.

При этом, уставной капитал делится на оплаченные акции и привлекаемые акции, подлежащие обращению. Оплаченные акции составят на $350 млн, привлекаемые – на $150 млн.

Каждая страна будет осуществлять по 4 взноса за оплаченные акции: первоначальный взнос - $5 млн, далее суммы вложений составят $18 млн, $23 млн и $24 млн соответственно (всего $70 млн для каждой страны).

В рамках привлекаемых акций доля каждой страны составит $30 млн.

Фонд нацелен на развитие экономического потенциала стран — участниц ОТГ, а также на укрепление торгово-экономического сотрудничества между ними и реализации совместных проектов.

У фонда будет президент, совет управляющих, совета директоров и гендиректор.

Как сообщалось ранее, страны-члены ОТГ договорились создать инвестфонд на саммите в Самарканде в ноябре 2022 года.

Р.Ахмедов