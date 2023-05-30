Absheron Hotel Group снизила уставный капитал на 10%

ООО «Absheron Hotel Group» объявила о снижении уставного капитала до 14 млн 250 тыс. манатов с 15 млн 850 тыс. манатов, т.е. на 10,1%.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», при этом компания не указывает причины снижения капитала.
Absheron Hotel Group претензии от кредиторов будет принимать в течение одного месяца по адресу: Баку, Насиминский район, ул. Хагани Рагимова, 4C.
Absheron Hotel Group регистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в августе 2013 года. Компания в настоящее время управляет 8 отелями в Азербайджане и Турции: BAKU MARRİOTT BOULEVARD, THE MERCHANT BAKU, HOTEL COURTYARD BY MARRİOTT BAKU, BİLGAH BEACH HOTEL, SHERATON BAKU INTOURİST HOTEL, PARK CHALET, PİK PALACE AUTOGRAPH COLLECTİON, ALLİUM BODRUM HOTEL. Кроме этого, компания в настоящее время занимается строительством двух отелей в Азербайджане и еще одного отеля в Грузии.
Р.Ахмедов
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