Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8199 RUR   0.0212 GBR   2.1004 TRY   0.0841

Цена на нефть

29.05 $/bbl +/- WTI 72.96 +0.29 Brent 77.07 +0.12

Бизнес и законодательство 30.05.2023 12:45

Absheron Hotel Group снизила уставный капитал на 10%

ООО «Absheron Hotel Group» объявила о снижении уставного капитала до 14 млн 250 тыс. манатов с 15 млн 850 тыс. манатов, т.е. на 10,1%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», при этом компания не указывает причины снижения капитала.

Absheron Hotel Group претензии от кредиторов будет принимать в течение одного месяца по адресу: Баку, Насиминский район, ул. Хагани Рагимова, 4C.

Absheron Hotel Group регистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в августе 2013 года. Компания в настоящее время управляет 8 отелями в Азербайджане и Турции: BAKU MARRİOTT BOULEVARD, THE MERCHANT BAKU, HOTEL COURTYARD BY MARRİOTT BAKU, BİLGAH BEACH HOTEL, SHERATON BAKU INTOURİST HOTEL, PARK CHALET, PİK PALACE AUTOGRAPH COLLECTİON, ALLİUM BODRUM HOTEL. Кроме этого, компания в настоящее время занимается строительством двух отелей в Азербайджане и еще одного отеля в Грузии.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


Похожие новости


Mak Yatirim сократила уставный капитал в 4,3 раза Green Tree снизила уставный капитал на 4,5% Monte Investments снизила уставный капитал с 12,34 млн евро до 10 манат HOTELS QRUP сократила уставный капитал на 10 млн манатов AL SPHERA GROUP снизила уставной капитал на 4,2 млн манатов ASK Tütün снизила уставный капитал на 2 млн манатов «Дочка» Xalq Bank увеличила уставный капитал до 40 млн манатов BCC Group увеличила уставный капитал почти в 7 раз Hydraulic Mechanisms Company увеличила уставный капитал на 8,4% Консультант по финансовым вопросам в Азербайджане увеличил уставный капитал в 2,4 раза

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az