Вице-премьеры Азербайджана, Армении и России могут на этой неделе провести встречу в Москве

Встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по вопросу разблокирования региональных транспортных коммуникаций состоится на этой неделе, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"По всей вероятности, встреча состоится на этой неделе. Будут обсуждаться вопросы разблокирования транспортных коммуникаций", - сказал Григорян журналистам во вторник.

Встреча состоится в Москве.

При этом он отметил, что договоренности о встрече вице-премьеров Армении и Азербайджана в рамках комиссии по вопросам делимитации государственной границы нет. Последняя встреча в подобном формате состоялась в Брюсселе в ноябре 2022 года.