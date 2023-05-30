Пекин поддерживает действия Сербии по защите суверенитета и территориальной целостности - МИД КНР

В Пекине следят за эскалацией напряженности между Косово и Белградом и поддерживают действия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности, заявила во вторник на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин.
"Китай уделяет пристальное внимание ситуации и поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности, выступает против односторонних действий, предпринимаемых временными органами самоуправления в Приштине", - приводит китайское издание Global Times заявление Мао Нин.
По словам представителя внешнеполитического ведомства Китая, в Пекине призывают НАТО уважать суверенитет и территориальную целостность стран и предпринимать такие действия, которые способствуют миру в регионе.
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