Тарифы у большинства электростанций в Казахстане с июня вырастут в среднем на 24%

Министерство энергетики Казахстана пересмотрело предельные тарифы на производство электроэнергии для более чем половины электростанций страны, они повышаются в среднем на 24%, сообщил замминистра энергетики Жандос Нурмаганбетов.
"На сегодняшний день министерством, согласно поданным заявкам, скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию для 27 из 47 энергопроизводящих организаций, средний рост тарифов которых составит порядка 24%", - сказал Нурмаганбетов на брифинге в Астане во вторник.
По его словам, новые тарифы будут введены в действие с 1 июня 2023 года.
Предполагается, что тарифы остальных 20 электростанций останутся на прежнем уровне.
Минэнерго ранее отмечало, что в настоящее время износ генерирующих мощностей электростанций Казахстана составляет порядка 58%, при этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90% - это Степногорская ТЭЦ (82%), Риддерская ТЭЦ (75%), Уральская ТЭЦ (86%). Ежегодный рост износа обусловлен тем, что ремонтные работы проводятся только в объеме, предусмотренном тарифом, но не в объемах, необходимых для обеспечения надежности и безаварийности работы ТЭЦ.
В сумму повышения предельных тарифов заложены расходы на подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, удорожание материалов и оборудования, а также увеличение затрат, связанных с повышением стоимости топлива и его транспортировки.
В свою очередь тарифы на коммунальные услуги, по данным Минэкономики Казахстана, начнут подниматься летом. При этом ведомство подчеркивает, что вопросы модернизации коммунальных сетей и ТЭЦ правительство будет решать не только за счет повышения тарифов для населения.
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